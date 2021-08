Pro Vercelli sconfitta 4-0 in amichevole dalla Juventus U23

Brutta sconfitta per la Pro Vercelli di mister Giuseppe Scienza. Nell'amichevole di oggi, sabato 7 agosto, a Vinovo contro la Juventus U23 i bianchi hanno ceduto duramente 4-0 subendo i gol di Correia (rigore), Miretti e doppietta di Clemenza.

Tutt'altro che soddisfatto l'allenatore delle bianche casacche: "Sono un po' amareggiato perché a livello di mentalità non siamo stati adeguati all'impegno. Probsbilmente non sono stato abbastanza bravo io a far dimenticare il grandissimo campionato dello scorso anno. Questa è una nuova stagione e c'è da lottare: se pensiamo di essere diventati più bravi di quello che siamo andiamo incontro a questo genere di partite. La colpa è prima di tutto mia perché avrei dovuto prepararla un po' meglio, ma sono dispiaciuto. Dopo il grande lavoro che abbiamo fatto questa settimana mi aspettavo di faticare, ma non pensavo potesse uscire una prestazione del genere. Ora dobbiamo lavorare in vista dei prossimi impegni e arrivare al meglio all'inizio della stagione".