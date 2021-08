Novara, ora è davvero finita

Anche l'ultimo, disperato, tentativo è andato male. Il Tar respinge il ricorso della società e il Novara sono ufficialmente esclusi dalla Serie C. Dopo 113 annidi storia, quindi, gli azzurri non parteciperanno ad un campionato professionistico.

Quella del tribunale amministrativo regionale era l'ultima possibilità, utopistica, per poter ribaltare la decisione del Collegio di Garanzia del Coni: ora il Novara è ufficialmente fuori. Ancora da capire quale possa essere il futuro: gli azzurri ripartiranno dalla Serie D oppure dall'Eccellenza?