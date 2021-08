Pro Vercelli: sabato amichevole contro la Juventus U23

Non ci sarà un weekend di riposo per la Pro Vercelli. Dopo l'inaspettato annullamento dell'amichevole contro il Torino, pare a causa della volontà del mister granata Ivan Juric, la società è riuscita comunque ad organizzare un'altra partita in extremis. I bianchi saranno di scena a Vinovo contro la Juventus U23: a confermarlo lo stesso club vercellese con una nota sul suo sito. "Le bianche casacche allenate da Mister Scienza domani, sabato 7 agosto, sfideranno la Juventus U23 in un’amichevole al Centro Sportivo di Vinovo. Calcio d'inizio fissato per le ore 17:00. La partita si svolgerà a porte chiuse".