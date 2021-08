Altra amichevole di lusso per la Pro: sabato c'è il Torino

Nuova amichevole di lusso per la Pro Vercelli di mister Giuseppe Scienza in questo precampionato. I bianchi, infatti, sfideranno sabato pomeriggio, 7 agosto, il Torino di Ivan Juric. Un altro test probante per le bianche casacche che dopo aver affrontato l'Inter e il Napoli fronteggeranno i granata. Novanta minuti che serviranno al neo allenatore per capire a che punto è la squadra dopo praticamente un mese di lavoro e anche se gli avversari sono di livello superiore si possono trarre importanti indicazioni come nei due precedenti test. La sfida con il Torino sarà, con ogni probabilità, anche la partita per il secondo esordi di Christian Bunino con la maglia della Pro: l'attaccante è infatti arrivato nello scorso fine settimana, acquistato dal Pescara.

Il calcio d'inizio allo stadio Filadelfia di Torino è fissato per le 17.30. Biglietti disponibili sul sito della società granata.