Pro Vercelli: in arrivo Bunino dal Pescara

Alex Casella regala a mister Beppe Scienza l'attaccante che la Pro cercava. Il ds ha infatti chiuso con il Pescara per Cristian Bunino, classe 1996, che arriverà a Vercelli a titolo definitivo. Per Bunino si tratta di un ritorno nelle bianche casacche: cresciuto nel settore giovanile ha esordito in Serie B nella stagione 2012/2013, mentre nel campionato 2014/2015 mister Cristiano Scazzola lo ha schierato in campo quattro volte. Poi da lì tanti trasferimenti: Livorno, Siena, Alessandria, Pescara, Juventus U23, Padova, Viterbese, Teramo per poi concludere la scorsa stagione al Monopoli, proprio con Scienza in panchina.

Bunino raggiungerà il gruppo nei prossimi giorni e sarà a disposizione dell'allenatore.

Intanto la società ha comunicato anche il nome del nuovo segretario generale: è Loris Bolzoni. Bolzoni ha quindi preso il posto di Antonino Avarello che ha lasciato il club dopo 12 anni.