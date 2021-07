Le squadre iscritte alla Seconda Categoria e alla Serie C2 calcio a cinque

Iscritte alla Seconda Categoria Livorno Ferraris e River Sesia, deve sistemare un aspetto burocratico economico il Lozzolo. Iscritta in Serie C2 di calcio a cinque la Pro Vercelli C5. Il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha pubblicato il comunicato con le ratifiche delle iscrizioni dei rispettivi campionati.

In Seconda Categoria sono 106 le iscrizioni già ratificate, mentre 10 società hanno tempo fino alle 12 del 30 luglio per regolarizzare la propria posizione. Tra queste c’è il Lozzolo che deve regolarizzare il saldo contabile così come Marentinese, Respect Fc 2017 e Sursum Corda, mentre Europa Bevingros Eleven deve sistemare il saldo contabile e fornire la disponibilità del campo di gioco in corso di validità da parte dell’ente proprietario. A quest’ultimo aspetto devono adempiere anche Centrocampo, Riviera d’Orta, Villaromagnano, Nicese e Frugarolese.

In Serie C2 di calcio a cinque sono 14 le formazioni la cui iscrizione è già stata ratificata, tra queste c’è la Pro Vercelli, mentre quattro formazioni devono fornire entro le 12 del 30 luglio la documentazione amministrativa mancante: si tratta di Aurora San Gillio, Polisportiva Druento, Europa Bevingros Eleven e Real Mirafiori.