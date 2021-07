Proseguono gli aiuti alle attività di base

Le misure straordinarie per lo sport adottate nel 2020 per far fronte agli effetti economici della pandemia saranno prorogate per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. L’aula ha approvato all’unanimità la proposta di delibera presentata dall’assessore Fabrizio Ricca, che prevede appunto di proseguire con l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive piemontesi.

L’estensione delle misure avrà validità fino a conclusione dello stato di emergenza, comunque non oltre la validità del Programma triennale per lo sport 2020-2022.