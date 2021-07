La Isola si giocherà la medaglia di bronzo nella spada a squadre

Federica Isola può ancora tornare dalla spedizione olimpica con una medaglia. Alle 11,30 ora italiana, infatti, si giocherà con le sue compagne la finale per il 3°-4° posto della gara a squadre di spada femminile. La vittoria nei quarti di finale contro la quotata Russia aveva fatto sognare le azzurre: un 33-31 che aveva fatto volare Chicca con Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio nelle top 4. Ad attenderle in semifinale c'era però l'Estonia che si è dimostrata più forte: 42-34 il parziale finale con le avversarie che hanno condotto la gara abbastanza agevolmente dall'inizio alla fine. Ora però c'è ancora una possibilità per non tornare a casa da questa esperienza nipponica a mani vuote: la finale per la medaglia di bronzo contro la Cina conta tantissimo. Per la Isola ci sarà quindi anche la possibilità di una rivincita contro la campione olimpica Sun che l'ha sconfitta ai quarti di finale nella gara individuale.