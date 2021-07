Chicca torna a casa con la medaglia: bronzo nella gara a squadre!

Federica Isola scenderà dall'aereo che la riporterà in Italia con la medaglia al collo. Alla sua prima Olimpiade la spadista vercellese va subito sul podio. Con le sue compagne di squadra ha infatti vinto la finale 3°-4° posto contro la Cina 23-21, conquistando il bronzo. Una vittoria sudata, voluta e meritata quella delle azzurre che dopo essere partite in svantaggio hanno recuperato e preso il largo a metà dell'incontro contro le quotatissime avversarie, addirittura favorite alla vigilia per la vittoria finale. La Isola ha dovuto affrontare anche l'ultimo assalto, quello decisivo, con tutta la pressione sulle spalle: l'Italia conduceva di quattro lunghezze e aveva tutto da perdere. Ha sofferto e combattuto contro il ritorno dell'avversaria Zhu ma è riuscita a reggere fino al 23-21 finale.

Un risultato strepitoso per l'Italia e per Chicca in particolare che, dopo l'ottima prova nella gara individuale, ha impressionato anche nella gara a squadre, dando un apporto decisivo alle sue compagne. Arrivata a Tokyo con la spensieratezza dei suoi 21 anni e l'emozione di poter partecipare alla prima volta ai Giochi, la Isola torna a casa con la consapevolezza di poter stare al top livello mondiale e anzi le rimane qualche rammarico per quella semifinale individuale sfumata al supplementare. Non è retorica o campanilismo: Chicca è forte lo ha dimostrato e lo dimostrerà. Il futuro è tutto suo e potrà continuare a farci emozionare ancora per tanti anni.