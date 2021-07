Dilettanti: tutte le vercellesi iscritte

Sono tutte iscritte le formazioni vercellesi ai campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Il Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta nei giorni scorsi ha emesso il comunicato che elencava le squadre regolarmente iscritte.

In Eccellenza hanno ottenuto subito il benestare in 29 società, tra le quali il Borgovercelli, mentre Aletico Torinom Cbs Sciola Calcio, Lucento e Venaria Reale, hanno ottenuto il parere favorevole, ma la ratifica è subordinata alla concessione da parte dall’Ufficio Impianti in “erba artificiale” di Roma alla Lega Nazionale Dilettanti, di una deroga per l’utilizzo del campo in erba sintetica il cui precedente atto autorizzativo risulta scaduto di validità.

Non risultavano invece ratificate le iscrizioni di Alicese Orizzonti e LG Trino che avevano tempo fino a ieri, venerdì 23 luglio, per presentare la documentazione mancante: le due società avevano contestato al Comitato regionale alcuni dettagli circa la cifra da versare per l’iscrizione. Tutto risolto per entrambe che risultano quindi regolarmente iscritte alla prossima stagione 2021-2022 di Eccellenza.

Iscritte alla Promozione Bianzè e Santhià nel gruppo delle 57 società subito ratificate, mentre per la deroga sul campo in erba artificiale erano in attesa Bacigalupo, Barcanova e Pozzomaina, ed infine dovevano integrare l’iscrizione con la disponibilità del campo di gioco firmata dall’ente proprietario le società Rivarolese, Sanmauro, Carrara 90, Cit Turin Lde e Mirafiori.

Iscrizioni subito regolari per 95 società in Prima Categoria tra cui le vercellesi Cigliano, Gattinara, Pro Palazzolo, Pro Roasio, Virtus Vercelli. In attesa della deroga per il campo in erba artificiale Barracuda, Collegno Paradiso, Kl Pertusa, Lesna Gold, Rapid Torino e San Giorgio Torino. Infine dovevano integrare la documentazione con la disponibilità del campo firmata dall’ente proprietario Borgata Cit Turin, Ama Brenta Ceva, River Leinì, Stella Maris, S. Rita e Cenisia, per il saldo contabile La Chivasso e Spinettese 2013, per saldo contabile e disponibilità del campo lo Sporting Cenisia.

Alla Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria si sono iscritte 71 squadre, alcune con iscrizione da ratificare. Sono iscritte le vercellesi Cigliano e Gattinara.