Arrivata l’ufficialità: il Novara escluso dalla Serie C

Il Novara è escluso dalla Serie C. È arrivato nella serata di oggi, lunedì 26 luglio, il verdetto del Collegio di Garanzia Del Coni che ha respinto il ricorso degli azzurri. I novaresi dovranno quindi ripartire dai dilettanti. Stessa decisione anche per Carpi, Casertana e Sambenedettese. La Paganese, invece, è stata salvata. In Serie B escluso il Chievo: al suo posto ripescato il Cosenza.