A Borgomanero terza vittoria nella classifica a squadre

Per il Velo Club Vercelli non c'è due senza... Borgomanero. Nella città novarese la società ciclistica si aggiudica la terza vittoria nella classifica a squadre del circuito Alpi Challenge. Oggi, domenica 25 luglio, è prevista la penultima prova a Vigliano biellese.

La compagine del presidente Venio Trebaldi la definisce una sorpresa. Così non era stata nelle occasioni precedenti a Mortara e soprattutto a Vercelli, in occasione dell'appuntamento promosso dallo stesso Velo Club. “Stavolta è diverso: la vittoria è arrivata con un risicato margine di 10 punti sulla società organizzatrice, il Bike Training di Borgomanero, che era data per favorita sulle strade di casa” affermano dal gruppo. Fatto sta che a due prove dal termine dell'edizione 2021, i ciclisti vercellesi sono sempre più padroni della classifica, con oltre 1.500 punti di vantaggio sempre sulla squadra di Borgomanero. Oltre alla sfida riservata alle società, la recente corsa nel territorio dell'alto novarese è stata determinante anche per i punteggi individuali. Tutto si è deciso sulla salita della Colma, che i partecipanti hanno affrontato dal versante di Arola (8,5 chilometri con pendenza media del 7%), lo stesso percorso dal Giro d'Italia lo scorso maggio nell'importante tappa di Mera.

“Il Velo Club può vantare sei premiati su 12 partecipanti nelle rispettive classifiche di categoria – sottolineano - Gabriele Schianta si è imposto nei veterani 2, Leonardo Marzatico è arrivato terzo nei debuttanti, Nazzareno Cavallaro quarto nei senior 1, Francesco Tambone terzo nei senior 2, Massimo Bussa quinto nei gentleman 2, Vito Greco terzo nei supergentleman 1 e Oggi i vercellesi tenteranno di difendere e possibilmente migliorare le proprie posizioni a Vigliano, dove la gara si svolgerà sulla salita del Brich di Zumaglia, verso la fine del percorso ad andatura controllata.