Sei titoli regionali tra "Artistico" e "Solo Dance" per il Rollerblot

Gli atleti agonisti della Rollerblot conquistano sei titoli regionali nel corso della seconda fase del Campionato Regionale di Federazione.

Nella specialità “Artistico” si sono laureati Campioni Regionali 2021 Margherita Moia categoria Esordienti B femminile, Marcello Conti stessa categoria maschile, Giulia Lucido in coppia con Francesco Meloni nella categoria Divisione Nazionale D, mentre nella specialità “Solo Dance” gli scudetti sono andati a Sara Vighetto categoria Juniores, Teresa Fagioli categoria Jeunesse e Layra Caldera categoria Giovanissimi.

Altro risultato di rilievo sono state le 10 medaglie d’argento inanellate dagli atleti Rollerblot. Nell’ “Artistico” si sono classificate al secondo posto Sara Vighetto Juniores, Francesca Ferrero categoria Divisione Nazionale D, Chiara Conti Divisione Nazionale A e Virginia Di Manso Divisione Nazionale B che mantiene la seconda posizione, questa volta però nella categoria Jeunesse ,anche nella “Solo Dance” dove salgono sul secondo gradino del podio anche Letizia Di Manso categoria Allievi Internazionali , Francesca Mognon Promo Seniores, Eleonora Notaro Nazionale C, Livia Butta Allievi Nazionali e la Coppia Danza Divisione Nazionale A formata da Marta Bosco e Gabriele Picozzi. I due ragazzi pattinano insieme da pochi mesi.



Completano i risultati da podio le quattro medaglie di bronzo ottenute nell’”Artistico” da Layra Caldera categoria Giovanissimi B e Vanessa Polenghi Divisione Nazionale B e nella “Solo Dance” da Cassandra Conti categoria Giovanissimi e Sveva Schiavi negli Esordienti Internazionali. Fuori podio ma con risultati di rilievo si sono classificati nell’”Artistico” categoria Giovanissimi quinta Giulia Venosi, categoria Esordienti Regionali quinta Deanna Doraci e nona Sveva Schiavi, categoria Allievi Regionali settima Samantha Polenghi, ottava Giulia Butta e dodicesima Livia Butta, categoria Divisione Nazionale D quinta Giulia Lucido e ottava Sara Guida mentre nella “Solo Dance” categoria Giovanissimi al quinta Giulia Venosi, sesta

Vittoria Opezzo, categoria Esordienti Nazionali settima Vanessa Viesti, categoria Allievi Nazionali sesta Arianna Merlo, settima Giulia Butta e

nona Marta Bosco, categoria Divisione Nazionale A sesta Giada Della Torre, ottava Ludovica Lanza e nono Gabriele Picozzi, Divisione Nazionale B sesta Valentina Bocca, Divisione Nazionale C nono Cesare Manzini e decima Giulia Erba.

Tanti applausi per tutti questi giovani atleti che hanno affrontato i diversi “stop and go, Dpcm e quarantene: oltre alla soddisfazione personale hanno contribuito con i loro risultati al punteggio per la classifica regionale della loro società, l’Asd Rollerblot di Caresanablot che ha raggiunto sicuramente un obiettivo importante, quello di essere riuscita a portare in pista in una competizione di Federazione a livello regionale ben 30 atleti agonisti.

«È stato un anno molto difficile per quanto riguarda lo sport non professionistico - afferma la società - e quindi ogni risultato, anche quello all’apparenza meno importante è una grande vittoria per gli atleti, per i genitori e anche per noi. Quest’anno lo sport è stata la finestra che ha permesso ai ragazzi di respirare una boccata di vita»