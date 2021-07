Forza Chicca, è arrivato il momento!

È arrivato il giorno più importante della carriera per Federica Isola. La spadista vercellese sarà impegnata domani (o meglio questa notte, alle 2 ora italiana) sabato 24 luglio nella prova individuale di spada alle Olimpiadi di Tokyo. Chicca entrerà in gara a partire dai sedicesimi di finale, subito uno scontro dentro o fuori, senza diritto d’appello, dove dovrebbe incontrare la tunisina Sarra Besbes, numero 11 del ranking. In caso di vittoria ci potrebbe poi essere uno scontro tutto italiano negli ottavi di finale con Mara Navarria. La gara inizierà alle 9 locali, alle 2 qui in Italia.

Martedì 27 luglio, invece, la Isola parteciperà alla gara a squadre con le compagne Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio.

Per “Chicca” saranno, come detto, le due prove più importanti della carriera, il momento di confrontarsi con le migliori atlete al mondo nel contesto più importante. Ma la vercellese ha dimostrato di poter starci eccome a questo livello: ha già conquistato un titolo di campionessa italiana assoluta, un bronzo europeo e uno mondiale a squadre e un podio in Coppa del Mondo assoluta.

Di certo questa attesa e queste due gare la spadista le ricorderà per sempre: l’esordio all’Olimpiade non può essere una cosa come un’altra. E per questo la deve vivere con la tensione giusta ma anche con la spensieratezza dei suoi 21 anni che le ha permesso di arrivare fino in Giappone.