"Move" Crescentino: stage di karate e tai chi al Parco della Burcina

Stage misto con interscambi di karate-tai chi al Parco della Burcina per il Move S.S.D. di Crescentino. L’incontro è stato organizzato dal maestro Alessandro Caizzo, responsabile tecnico del settore arti marziali della società. Salito nel parco, il gruppo, si è fermato in uno spiazzo dove c’era spazio sufficiente per potersi esibire. Gli allievi presenti sono stati divisi tra praticanti di karate, arte marziale originaria dell’isola di Okinawa in Giappone, e tai chi, stile interno delle arti marziali cinesi.

Tutti gli atleti si sono mescolati esibendosi in ambedue le arti marziali in modo tale da poter imparare gli uni dagli altri ed apprendere la bellezza del karate e del tai chi. Nel corso dello stage sono stati effettuati gli esami di passaggio di cintura di karate: Nicolò Rizzi ha riconfermato la cintura Arancio; Luca Mezzano è stato promosso cintura Blu; Emanuele Pellegrini ha riconfermato la cintura Marrone. Un attestato speciale è stato assegnato anche alla taichista Antonella Moltedo per l’impegno e la dedizione verso l’arte marziale da lei praticata. La società Move S.S.D. di Crescentino ci tiene a ringraziare particolarmente il maestro Gabriel Sorin del Dojo Ten di Pinerolo, intervenuto allo stage con alcuni suoi allievi.

Prossimo appuntamento il 30 luglio per gli esami di passaggio di grado degli altri atleti.