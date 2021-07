Il Golf Club Cavaglià ha ospitato uno degli eventi più attesi della stagione

L'ultimo sabato del Golf Club Cavaglià è stato animato da uno degli eventi più attesi della stagione, la gara-festa Fringuel Red Cup (18 buche a squadre di 4 giocatori) by Falegnameria Nunziata. Si è giocato con formula pro-am modificata (due score su quattro ma a turno chi aveva la pallina rossa dove segnare la buca).

Ha vinto il 1° lordo con 63 punti il team composto da Davide Baroni-Daniele Tonso-Marco Librasi-Massimo Stesina. Nel netto al 1° posto con 88 punti Donatella Villa-Ivo Doati-Gabriele Rizzi-Cinzia Codemo, seguiti con 86 da Gilberto Manfredo-Giorgio Andrigo-Sandra Ravani-Marco Brocchetti 86. Nearest to the line - buca 16 Filippo Peretti Cucchi con m. 1,11. Premio a sorpresa per Giuseppina Brignoli-Tiziana Brignoli- Bruno Carmagnola-Paolo Mignano. Premio speciale Dress code alle elegantissime portacolori del team girls: Giulia Meggiorin, Elena Rossi, Prisca Rolando e Monica Corallino.



Schellino nella Challenge By Bluvacanze

Domenica ha fatto tappa al Gc Cavaglià il circuito con semifinale nazionale Challenge By Bluvacanze (18 buche Stableford 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Alberto Schellino Cavaglià 36, 1° Netto Paolo Brusa Cavaglià 38, 2° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 37, 3° Netto Filippo Fornera Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Stefano Villa Cossato, 33 2° Netto Rosario Baldi Cavaglià 33, 3° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 33. 3a categoria: 1° Netto Alberto Cervino Cavaglià 45, 2° Netto Cristina Ferla Cavaglià 43, 3° Netto Enrica Aprile Cavaglià 40.



Programma weekend al Gc Cavaglià

Giovedì si giocherà in trasferta l’interclub vs Gc Courmayeur nell'ambito della gara Golf Tournament 9 al Cubo. Nel fine settimana sono previste due gare con finale nazionale diretta. Sabato farà tappa il circuito Olio Dante Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie - Iscrizioni esterni gara + green fee 70€, soci 20€). Dopo la premiazione rinfresco. Domenica tornerà il circuito Golfimpresa (18 buche Stableford 3 categorie - Iscrizioni esterni gara + green fee 70€, soci 20€). Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] .