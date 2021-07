Rally: il duo Leonardi-Dura vince sul filo di lana

A Biella nello scorso fine settimana, con partenza ed arrivo dalla centrale Piazza Martiri della Libertà. si è svolto il 34° Rally della Lana, gara valida per la coppa Aci Sport 1° zona con al via ben 149 equipaggi. Presente anche l’equipaggio vercellese reduce dalla vittoria in aprile del Team 971 composto da Claudio Leonardi e Nello Dura su Peugeot 205 Rally, pronti a darsi battaglia in una classe molto agguerrita nelle due tappe per le strade del biellese. I vercellesi nella tappa di sabato fanno subito registrare il miglior tempo nella prima prova speciale. Poi , purtroppo , causa un mega acquazzone e troppo pubblico l’organizzazione è costretta ad annullare le due prove notturne tra cui l’affascinante Biella Oropa.

Si riparte nella giornata di domenica e la partenza per l’equipaggio vercellese non è dei migliori: tutto il vantaggio accumulato nella prima tappa viene vanificato ma il duo non “demorde” e dopo aver sistemato i vari problemi alla vettura ed un testa a testa “memorabile” nelle restanti prove, riesce a contenere per soli sei decimi di secondo il primato in classifica vincendo la classe A5.