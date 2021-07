L’Inter batte la Pro 4-0

Finisce 4-0 per i campioni d'Italia l'allenamento congiunto tra Inter e Pro Vercelli giocatosi oggi, mercoledì 21 luglio, ad Appiano Gentile. Per i nerazzurri sono andati a segno Brozovic, Calhanoglu e doppietta del giovane Mulattieri.

"È stato un buon test contro giocatori fortissimi - ha detto a fine partita il capitano delle bianche casacche Alberto Masi - Per noi è importante ad oggi mettere minuti nelle gambe e il risultato non conta. Abbiamo fatto bene in avvio di match poi la loro qualità è venuta fuori. Continuiamo a lavorare per farci trovare pronti per l'inizio della stagione".