Sfida di lusso per la Pro: giocherà contro l'Inter

Altra amichevole di lusso in programma per la Pro Vercelli in questo precampionato. Oltre all'appuntamento che vedrà i leoni di Giuseppe Scienza affrontare il Napoli di Luciano Spalletti, è stata fissata un'altra partita con una big del campionato di Serie A. Le bianche casacche, infatti, incontreranno il 21 luglio ad Appiano Gentile l'Inter campione d'Italia. Il calcio d'inizio è fissato per le 17.30, il match verrà svolto a porte chiuse.