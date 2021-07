Greta Giolo medaglia d'oro al trofeo nazionale Aics Piemonte 2021

Grande vittoria per la giovane pattinatrice Greta Giolo. La classe 2012 ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Pulcini Basic femminile, nella fase del Trofeo Nazionale Aics Piemonte 2021, organizzata a Novara nel centro sportivo Pala Dal Lago.

La pattinatrice vercellese, ha sfoggiato molta grinta e convinzione, dimostrando serenità in gara. L’ottima prestazione realizzata dalla Giolo non ha stupito i tecnici che quotidianamente la seguono: la voglia di lavorare sodo e il tanto impegno dimostrati negli allenamenti non potevano portarla che a questi risultati. "Greta ha iniziato a calzare il primo paio di pattini per gioco - commenta lo Skating Vercelli - un gioco che giorno dopo giorno allenamento dopo allenamento, si è trasformato in passione, tanto da portarla fin da subito ad impegnarsi con sacrificio e costanza negli allenamenti quotidiani".