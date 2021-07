Novara escluso dalla Serie C: bocciato il ricorso

Il Novara è fuori dal campionato di Serie C. È la decisione del Consiglio Federale della Figc che, a seguito della segnalazione della Covisoc, ha dato parere negativo all'iscrizione della società azzurra. Una bocciatura che rischia di far sparire il Novara dal calcio profsssionistico. Resta un'ultima speranza: il Collegio di Garanzia del Coni. Nel caso in cui dovesse arrivare l'ennesimo verdetto negativo gli azzurri dovranno ripartire dai dilettanti.

Non solo il Novara ha ricevuto parere negativo all'iscrizione: guai anche per il Chievo (Serie B) e Carpi, Casertana, Paganese e Sambenedettese (Serie C).