Jiujitsu: grandi vittorie della Pro Vercelli team al campionato italiano

Dopo la gara test di inizio stagione post Covid , a Castelletto Sopra Ticino per Figmma nel circuito Born to Figth del 4 luglio scorso , in cui l'Asd Pro Vercelli ha ottenuto un ottimo risultato con vittorie sia nella categorie marroni /nere ,che nei giovanili che nelle cinture minori, sabato e domenica 10 e 11 luglio il team ha partecipato con tre atleti al campionato italiano Unione Italiana Jiujitsu 2021 quest'anno svoltosi a Siena.

Risultato eccezionale per la squadra vercellese del Batatinha team facente parte del gruppo Pro Vercelli: Angelo Ruvio conquista il podio più alto vincendo nella sua categoria di peso master 4 cinture blu e gli assoluti sia nella competizione di grappling che con il kinono. Kleiton Pereira entra direttamente agli assoluti dove conquista due medaglie d' argento e Pietro Ferrero vince l'oro nella categoria adolescenti con sottomissione dell'avversario in finale .

Risultato che premia l' impegno del team che ha continuato ad allenarsi duramente anche nel periodo di pausa forzata dalle competizioni con il team agonisti di interesse nazionale.

Gli allenamenti continuano nella sede di corso Rigola 152 in vista dei programmati Campionati europei APJ -Fijlkam a Roma il 17 e 18 settembre.