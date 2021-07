Bertolone spicca il volo: va alla Roma di Mourinho

Un obiettivo voluto, atteso, cercato e sperato. E alla fine raggiunto. Giorgio Bertolone fa il grande salto e vola in Serie A: entra nello staff della Roma con la mansione di recupero infortunati. Sarà quindi colui che si occuperà del lavoro specifico per far tornare in campo i giocatori fermi ai box. Un ruolo che Bertolone ricopre già da anni: nella stagione 2011-2012 ha iniziato la sua esperienza con la Pro Vercelli, durata fino al 2019. Nell'estate di quell'anno è passato poi all'Alessandria dove è rimasto fino al giugno scorso, coronando la stagione con la promozione in Serie B. Una categoria che ai grigi mancava da tempo e che Bertolone, dopo le stagioni vercellesi, avrebbe riabbracciato volentieri. Ma è poi arrivata la chiamata che cambia la vita. Le call conference, i colloqui, i curriculum inviati: tutto nell'arco di un mese e tutto andato per il verso giusto.

Un'opportunità straordinaria, al massimo livello, che gli permetterà di confrontarsi non solo con giocatori di calibro internazionale, ma anche di far parte di uno staff tra i primi al mondo. E poi c'è Mourinho: poter lavorare a stretto contatto con il tecnico portoghese è sicuramente affascinante.

Dopo le visite mediche a Villa Stuart, sostenute lunedì 12 luglio, ieri, martedì, è arrivata la firma sul contratto. L'avventura di Bertolone in giallorosso può iniziare.