Addio a Lino Nobili, il primo allenatore della gestione Celoria

All’età di 85 anni è morto Natale Nobili, per tutti Lino. Nato a Carate Brianza il 19 agosto 1935 ha trascorso gran parte della sua vita ad Alessandria dove per tanti anni ha gestito con la moglie un’attività nel settore dell’abbigliamento, affiancata alla sua grande passione: il calcio. Ha giocato come portiere in serie A nell’Alessandria e nella Spal mentre con l’Inter ha disputato un paio di partite in Coppa delle Fiere. A Vercelli era arrivato nell’estate del 1960 fermandosi per due campionati. In seguito sarebbe tornato alla Pro come allenatore, il primo della gestione Celoria. Due stagioni con molti giovani e diverse soddisfazioni. La seconda con un bel terzo posto. Dopo la Pro aveva allenato ancora il Borgomanero per dedicarsi poi definitivamente alla sua attività imprenditoriale.