Team Frogs: Novella secondo a Venaria

Domenica 4 luglio, nel ciclodromo della Rostese a Rosta (TO) della società sportiva Asd Scuola di MTB di Venaria Reale si è corsa la seconda prova del Trofeo Primavera (campionato individuale Regionale) riservata alle categorie Giovanissimi. Sugli scudi gli atleti del Team Frogs che ha piazzato in seconda posizione Lorenzo Novella e al dodicesimo posto Ruben Guida nella categoria G2 Maschile. Undicesimo posto per Matteo Gambino cat. G3 Maschile.

Mentre nella cat. G4 femminile combattuta vittori per Nicole Capaldi e quinto posto per Sofia D'Andrea. Infine nella cat. G5 Maschile decimo posto per Mattia De Chirico.