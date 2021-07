Serie C: bocciata l'iscrizione del Novara

C'è anche il Novara tra le cinque squadre che si sono viste bocciare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C dalla Covisoc. "Operato non in linea con le normative" è la motivazione. "A seguito della comunicazione ricevuta dalla Figc nella quale si rifiuta l'iscrizione al campionato di Serie C 2021/2022 della società Novara calcio Spa - scrive il club in una noto sul proprio sito - la stessa, nella figura della proprietà e di tutti gli appartenenti, comunica che procederà immediatamente al ricorso nelle modalità e nelle sedi opportune. La proprietà - si legge - intende manifestare il proprio profondo dissenso e rammarico per quanto operato dalla Figc, dato che le obiezioni sollevate dalla stessa, sono ritenute a parere della società inesatte".

Il club ha inoltre precisato di essere disposto a mettere a disposizione di chiunque tutto quanto pagato e assolto.

Oltre al Novara sono state respinte anche Casertana, Carpi, Sambenedettese e Paganese. Tutte le società tempo fino a martedì 13 luglio per mettersi in regola.