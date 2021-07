Pro Vercelli: ufficiale l’arrivo di Gasparini

Ora è ufficiale: Manuel Gasparini è un nuovo giocatore della Pro Vercelli. Il portiere classe 2002 arriva in prestito dall'Udinese: la conferma arriva direttamente dalla Pro Vercelli con un comunicato sul proprio sito.

Gasparini nelle ultime stagioni ha difeso la porta dei friulani nelle squadre giovanili, ed ha esordito nel campionato di Serie A lo scorso 23 Maggio, sul campo di San Siro nella sfida contro l'Inter. Ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Italiana nelle categorie Under 15, Under 16, Under 17 e Under 18.