Pro Vercelli: rescissione per Tommaso Nobile

La Pro Vercelli comunica la rescissione del contratto con Tommaso Nobile. L'avventura con le bianche casacche del portiere, tornato dal prestito alla Sambenedettese, termina qui. Anche per il suo collega Simone Moschin si prospetta un futuro lontano da Vercelli: sembra esserci infatti un accordo verbale con la Fermana. Sarà quindi duello a due per la porta vercellese nella prossima stagione tra Nicola Tintori, classe ’00, e Manuel Gasparini, classe ’02, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni città in prestito dall'Udinese.