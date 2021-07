Grandi risultati ai campionati italiani per l'EquiGames Horse Club

Grandi risultati per i ragazzi dell’EquiGames Horse Club di Castell’Apertole ai Campionati italiani ludici dell’Open d’Italia Pony Club.

Medaglia d’oro nella Gimkana Cross categoria B2, nella Gimkana2 categoria B2 e nel Pony Games categoria B3 per Virginia Roberta Lesquier con Chiro e Mattia Michelone con Wolf che sono anche giunti noni nella Gimkana Jump categoria B2.

Medaglia d’argento nella Gimkana2 categoria B2 e nella Gimkana Jump categoria B2, oltre al quinto posto nei Pony Games categoria B3 e il sesto posto nella Gimkana Cross categoria B2 per Massimo Trotta con Vittoria, Giulia Lombardino con Shakira e Miriam Pozzato con Jhoanna.

I ragazzi di Matthieu Dantan hanno dimostrato grande impegno per raggiungere questi obiettivi e la società ringrazia anche i genitori che seguono in modo costante i ragazzi. Un grazie poi anche ai pony che sono parte importante in ogni gara.