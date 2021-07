Pro Vercelli: in arrivo il portiere Gasparini

Inizia a movimentarsi anche il mercato in entrata per la Pro Vercelli. Dopo aver ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Francesco Rodio dal Crotone, le bianche casacche stanno per definire un altro colpo: dall'Udinese arriva, in prestito, il portiere Manuel Gasparini, classe 2002. Dopo la partenza di Saro, andato al Crotone con mister Modesto, la società di via Massaua doveva trovare un sostituto e il ds Casella sembra averlo identificato nell'estremo difensore friulano. L'annuncio è atteso nei prossimi giorni.