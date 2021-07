Calcio giovanile: le date d'inizio dei campionati

È stato pubblicato dal Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Figc il comunicato che riguarda il settore giovanile e scolastico e i campionati e tornei regionali che avranno inizio il 18 e 19 settembre.

Al campionato regionale Under 17 hanno diritto di iscriversi 67 formazioni e tra queste ci sono le vercellesi Alicese Orizzonti, Borgovercelli, Crescentinese e LG Trino. Saranno effettuati tre ripescaggi per portare l’organico a 70 squadre da suddividere in cinque gironi da 14 squadre. Le aventi diritto dovranno iscriversi entro il 16 luglio.

Al campionato regionale Under 15 hanno diritto di partecipare 69 squadre e l’organico sarà completato con un ripescaggio per avere cinque gironi da 14 squadre. Le vercellesi sono Borgovercelli e Crescentinese. Iscrizioni da perfezionare entro il 16 luglio.

Il torneo regionale Under 16: 70 aventi diritto, iscrizioni entro il 16 luglio, cinque gironi da 14 squadre, le vercellesi sono Alicese Orizzonti, Borgovercelli, Crescentinese e LG Trino.

Il torneo regionale Under 14: 69 le aventi diritto che dovranno iscriversi entro il 16 luglio, è previsto un ripescaggio per avere cinque gironi da 14 squadre e le vercellesi sono Borgovercelli e Crescentinese.

Il campionato Under 18: sarà possibile iscriversi entro il 30 agosto e possono prendervi parte i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il sedicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il diciassettesimo, ovvero nati nel 2004. Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 18” coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, ovvero nati nel 2005, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori. Il campionato avrà inizio il 26 settembre.

Entro il 30 agosto sarà possibile iscriversi ai campionati e tornei fascia B provinciali che avranno inizio il 25 e 26 settembre: Under 17, Under 15, Under 16, Under 14.

Il 9 ottobre avranno inizio le fasi autunnali per Esordienti 1° anno, Esordienti 2° anno ed Esordienti misti, tutti con iscrizioni entro il 13 settembre. Stesse date di iscrizione ed inizio per Pulcini primo e secondo anno e misti, e i tornei Primi Calci e Piccoli Amici.

Entro il 15 settembre sarà possibile iscriversi ai campionati Under 17 e Under 15 di calcio a cinque con inizio il 9 e 10 ottobre, mentre entro il 30 settembre sarà possibile iscriversi ai tornei di calcio a cinque Esordienti, Pulcini e Primi Calci, con inizio al 23 ottobre.