Il 5 luglio al via le iscrizioni per i dilettanti

Apriranno lunedì prossimo, 5 luglio, le iscrizioni ai campionati regionali 2021-2022 del Comitato Piemonte Valle d’Aosta. Le prime scadenze saranno per Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, al 16 luglio.

Eccellenza: sono 35 le squadre aventi diritto ad iscriversi al campionato e potranno farlo dal 5 al 16 luglio. La novità è rappresentata dal Borgosesia retrocesso dalla Serie D. Le vercellesi sono Alicese Orizzonti, Borgovercelli e LG Trino. Il Consiglio direttivo regionale al termine della scadenza valuterà se procedere o meno con i ripescaggi di società non aventi titolo. Alle società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare al campionato Juniores Under 19: chi non la iscriverà a un campionato regionale o provinciale, o, se iscritta, rinuncerà a questo campionato prima del via, si vedrà addebitati 4.000 euro. In Eccellenza l’obbligo di impiego dei giovani sarà di avere in campo un calciatore nato dal 1° gennaio 2000 in poi, due nati dal 1° gennaio 2001 in poi e uno nato dal 1° gennaio 2002 in poi. L’Eccellenza partirà il 12 settembre.

Promozione: sono 66 le aventi diritto, le vercellesi sono il Bianzè e il Santhià. Le iscrizioni sono aperte dal 5 al 16 luglio, c’è l’obbligo di partecipare al campionato Juniores Under 19 e chi non si attiene si vedrà addebitati 3.000 euro. Dovranno essere schierati in campo tre giovani, uno del 2000, uno del 2001 e uno del 2002. Il campionato partirà il 12 settembre.

Prima Categoria: sono 112 le aventi diritto, le iscrizioni sono aperte dal 5 al 16 luglio, e le vercellesi sono il Cigliano, il Gattinara, la Pro Palazzolo, la Pro Roasio, la Virtus Vercelli. Sarà obbligatorio schierare almeno un giocatore nato dal 1° gennaio 1999 in poi. Il via del campionato sarà il 12 settembre.

Seconda Categoria: sono 126 le aventi diritto, le iscrizioni sono aperte dal 5 al 22 luglio, le vercellesi sono il Livorno Ferraris, il Lozzolo e il River Sesia. Non sono previsti obblighi di schierare giovani in campo. Il campionato vedrà il via il 19 settembre.

Terza Categoria: sono 146 le aventi diritto, le vercellesi sono Canadà, Crescentinese, Lenta 2011, Palestro, Piemonte Sport, Polisportiva Tronzano, Sangermanese, Tricerrese Andrea Bodo, Villaggio Concordia. Di queste, Sangermanese e Villaggio Concordia non si iscriveranno. C’è tempo per iscriversi dal 5 luglio al 30 agosto. Non è obbligatorio schierare dei giovani e il campionato inizierà il 26 settembre.

Eccellenza femminile: sono 20 le aventi diritto, la novità è la retrocessa Alessandria dal campionato nazionale di Serie C, l’unica vercellese che già partecipava al campionato è il Piemonte Sport. Ci si può iscrivere dal 5 luglio al 30 agosto, il campionato partirà il 26 settembre.

I calendari di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria saranno resi noti il 2 agosto, quello di Seconda Categoria il 30 agosto, quelli di Terza Categoria ed Eccellenza femminile il 13 settembre.

Calcio a cinque: sarà possibile iscriversi in Serie C1 (sono 13 le aventi diritto) dal 5 al 22 luglio, non c’è l’obbligo di schierare dei giovani, il campionato inizierà il 24 settembre; alla Serie C2 sarà possibile iscriversi dal 5 al 22 luglio, sono 20 le aventi diritti tra la Pro Vercelli C5, l’inizio è previsto per il 4 ottobre; alla Serie D è possibile iscriversi dal 5 luglio al 30 settembre, sono 21 le aventi diritto, il campionato partirà il 18 ottobre; il campionato di Serie C femminile vede 10 squadre aventi diritto tra cui il Piemonte Sport, i termini di iscrizione sono dal 5 luglio al 30 settembre e l’inizio è programmato per il 16 ottobre.

Juniores regionale – Under 19: 68 aventi diritto, le vercellesi sono Alicese Orizzonti, Borgovercelli, Crescentinese, LG Trino. I gironi saranno 5 da 14 squadre, pertanto ci saranno due ripescaggi. Le iscrizioni sono programmate dal 5 al 16 luglio. Possono giocare i nati dal 1° gennaio 2003 al quindicesimo anno compiuto, ed è possibile schierare sei “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2002 in poi. Il calendario sarà pubblicato il 2 agosto e il campionato inizierà il 18 settembre.

Juniores provinciale – Under 19: iscrizioni aperte dal 5 luglio al 30 agosto. Potranno essere impiegati sei “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2002 in poi e due dal 1° gennaio 2001 in poi. Calendari il 13 settembre, via il 25 settembre.

Juniores femminile: iscrizioni dal 5 luglio al 30 agosto, possono essere impiegate sei “fuori quota” nate dal 1° gennaio 2002 in poi e due dal 1° gennaio 2001 in poi. Campionato al via il 10 ottobre.

Under 19 regionale maschile e femminile calcio a cinque: iscrizioni dal 5 luglio al 15 settembre, tre “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2002 in poi nel maschile e quattro nate dal 1° gennaio 2001 in poi nel femminile. Campionato al via il 10 ottobre.

Under 21 regionale maschile e femminile calcio a cinque: iscrizioni dal 5 luglio al 30 settembre, campionato al via il 16-17 ottobre, quattro “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2000 in poi sia tra maschi che tra femmine.

Coppa Italia di Eccellenza: calendario il 2 agosto, primi due turni il 29 agosto e il 5 settembre. Coppa Italia di Promozione al via il 5 settembre con calendario il 2 agosto. Alle due Coppe sono iscritte d’ufficio le squadre di Eccellenza e Promozione, così come avverrà per la Coppa Italia di Eccellenza femminile che si giocherà al termine del girone d’andata del campionato. La Coppa Italia di calcio a cinque si giocherà con una final four tra le prime quattro del girone d’andata del campionato di Serie C1 e si disputerà durante la sosta invernale.

La Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima Categoria sarà ad iscrizione gratuita e libera tra il 5 e il 16 luglio e si giocherà dal 5 settembre, con calendario il 2 agosto. La Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria sarà ad iscrizione gratuita e libera dal 5 luglio al 30 agosto e la fase provinciale partirà dal 12 settembre. La Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Serie C2 e Serie D di calcio a cinque sarà disputata dalle prime quattro classificate di ogni girone dei due campionati al termine dell’andata. A maggio 2022 si giocherà la final four. La Coppa Italia di calcio a cinque femminile si giocherà tra le prime quattro del campionato dopo il girone d’andata con una final four il 15 e 16 gennaio.