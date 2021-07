Addio a Zoratti, allenatore della Pro dal 1986 al 1990

E’ morto Giuliano Zoratti. Malato da tempo avrebbe compiuto 74 anni tra pochi giorni. Friulano aveva giocato nell’Udinese e nel Pro Gorizia prima di diventare allenatore. Dopo essere stato a lungo vice di Giacomini era passato al Torino come preparatore atletico pur avendo il patentino di prima categoria. Su suggerimento di Bonetto era stato Celoria a scommettere su Zoratti nell’estate del 1986. Della gestione Celoria Zoratti resta l’allenatore simbolo. Fino alla fatal Pontedera del giugno 1990. Lasciata la Pro, nel frattempo relegata in Promozione, Zorattiha allenato molte formazione di serie C e B. Nell’ordine: Massese, Triestina, Livorno, Reggina, Avellino, Alessandria, Juve Stabia e Novara. In seguito era tornato nella sua terra d’origine continuando ad allenare squadre come Italia San Marco, Pro Gorizia, Città di Jesolo e Pordenone con cui diverse volte aveva affrontato quella Pro Vercelli che gli era rimasta nel cuore. Così come lui è rimasto nel cuore dei tanti amici che aveva in città. Lascia la moglie Maria Grazia e la figlia Veronica.