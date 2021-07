Csi: inviati i moduli di iscrizione alle società

Nella serata di lunedì 28 giugno, la direzione del comitato CSI di Vercelli ha inviato a tutte le società affiliate al campionato amatoriale vercellese i moduli per l'iscrizione alla prossima stagione.

Come da prassi in tutte le stagioni precedenti, alle società già affiliate sarà richiesto, entro il 16 luglio prossimo, di versare l'acconto di pre-iscrizione di euro 150 e consegnare la documentazione compilata con tutti i dati necessari per la formalizzazione della partecipazione alla prossima stagione sportiva.

I recapiti per inviare tutta la documentazione sono sempre i seguenti: l'indirizzo mail [email protected] e per ragguagli e informazioni più specifiche il numero di telefono 3346297506.

"E' giusto cominciare a formalizzare ufficialmente la programmazione della prossima stagione sportiva - dice il nuovo presidente del comitato CSI di Vercelli PierAntonio Bonadonna - anche per arrivare pronti all'inizio della stagione vero e proprio per stabilire i criteri del campionato e il regolamento. Speriamo con tutto il cuore che il prossimo campionato possa partire e proseguire senza intoppi perché ne abbiamo davvero tutti bisogno".