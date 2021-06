Pro Vercelli: campionato al via il 29 agosto

Il campionato di Serie C 2021/22, che vedrà la Pro Vercelli protagonista, inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022. La decisione è stata deliberata martedì durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito in video conferenza. Oltre a definire le date della regular season, è stato stabilito che il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C si disputerà il 13 o il 14 agosto mentre il secondo turno - al quale prenderanno parte anche le quattro squadre che avranno disputato il turno preliminare di Coppa Italia A e B – è in calendario il 21 agosto.