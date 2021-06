Virtus Vercelli: sabato 3 luglio l'open day

La ripartenza del calcio giovanile passa anche dagli open day e la Virtus Vercelli ha fissato il suo appuntamento per sabato 3 luglio. Sui campi di via Baratto dalle 16,30 la Virtus Vercelli, Youth Soccer del Novara, invita tutti i ragazzi nati tra il 2005 e il 2016 a presentarsi per provare il calcio dell’open day giallo-nero. Chi volesse avere informazioni può contattare Matteo Gandolfi al 333-9579346 o scrivere su whatsapp al 320-7284270.