Skating: oro per Alessia Chiodo a Novara

Gli ottimi piazzamenti fra i migliori atleti piemontesi dell’A.S.D. Skating Vercelli vengono raggiunti anche al Trofeo Nazionale A.I.C.S. Piemonte 2021 Fase 2.

Nell’impianto Pala Dal Lago di Novara, per la categoria giovanile Master femminile, la bravissima Alessia Chiodo, classe 2007, conquista la medaglia d’oro, per niente intimorita dalla sua prima esperienza in una competizione di questo livello, rendendosi protagonista di una bellissima prova ha pattinato il proprio programma con sicurezza, precisione e grinta.

Ottimo risultato, nella categoria giovanile Plus femminile, anche per Asia Palemburgi, che ha davvero anch’essa ben impressionato con la sua coinvolgente ed elegante prestazione, ottenendo la medaglia d’argento.

Il presidente Gibin racconta: “Alessia e Asia, hanno pattinato bene confermando con questi prestigiosi piazzamenti l’ottimo bagaglio tecnico che in questa stagione hanno notevolmente acquisito e consolidato grazie al lavoro svolto con tenacia e passione. Non è stata una stagione per niente facile, soprattutto per il gruppo di lavoro di queste atlete, che tra le tante quarantene preventive, dovute a contatti con compagni positivi, hanno davvero molto complicato la loro preparazione rendendo impegnativo per noi tecnici programmare le loro preparazioni. Alla luce di questa considerazione, i loro risultati vanno letti con ancor più considerazione e possiamo esserne orgogliosi”.