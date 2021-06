Real Madrid Camp al Piemonte Sport pronto a partire

Si svolgerà dal 28 giugno al 2 luglio il secondo camp del Real Madrid al Piemonte Sport che conta ben 40 iscritti. "Si sono chiuse le iscrizioni per il secondo camp dei galattici del Real Madrid a Vercelli che si svolgerà al nostro impianto ''Ugo Ferrante'' di corso rigola da lunedì 28 giugno al 2 luglio e la gran bella notizia è che dopo la pandemia sono tanti i ragazzini che si sono iscritti, arrivando a quota 40 - spiega Luca Sagristano, presidente del Piemonte Sport- Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto insieme al Real Madrid clinic, per la nostra società è una grandissima soddisfazione sapere che ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di ricominciare a giocare a calcio e di ricominciare una vita ''normale''. Al camp del Real ci sarà anche come coach Pino Cristiano, patentato Uefa A ed ex calciatore di serie B nella Casertana, e non solo, oltre che ex Primavera del Toro, e molto conosciuto anche a Vercelli. Un’altra bella notizia è che il vincitore del nostro camp del Real Madrid del 2020, Joseph Jeon, classe 2008, alle finali di Roma ha staccato il biglietto per un posto tra gli otto atleti che andranno a Madrid per un esclusivo camp a casa Real".

Sagristano aggiunge: "Come tutti sanno dalla prossima stagione la nostra società entrerà a far parte della famiglia della Pro Vercelli Lion Academy sperando di lasciarci alle spalle queste due stagioni in cui i nostri piccoli campioni non hanno potuto dimostrare sul campo le loro qualità sportive".

Intanto il 10 luglio, con ritrovo alle ore 14,30 ed inizio allenamenti alle 15, si terrà il primo open day della nuova stagione calcistica targato Piemonte Sport e riservato ai bambini nati dal 2007 al 2016. Vi aspettiamo numerosissimi. Chi volesse avere informazioni può contattare Flavio al 331-5782996 o Mario al 335-6449952