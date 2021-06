Pro Vercelli, ufficiale: Giuseppe Scienza nuovo allenatore

Con un post sul proprio profilo Facebook la Pro Vercelli scioglie i dubbi: Giuseppe Scienza è il nuovo allenatore delle bianche casacche. Il nome dell'ex allenatore del Monopoli era stato accostato ai bianchi nelle scorse settimane e da tempo l'affare sembrava in chiusura, ma ora è arrivata anche l'ufficialità.

Scienza ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla Pro fino al 2023: 54enne di Domodossola, ha allenato Viareggio, Cremonese, Alessandria, Feralpi Salò e Monopoli in Serie C, mentre in Serie B è stato seduto sulla panchina del Brescia. Una esperienza anche all'estero, in Svizzera, al Chiasso sempre in Serie B