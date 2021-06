Giro d'Italia femminile: la tappa del 4 luglio partirà da Casale

Sarà Casale Monferrato la città di partenza della terza tappa del Giro d’Italia Donne 2021 che prenderà il via 2 luglio da Fossano per concludersi l’11 luglio a Cormons, in Friuli Venezia Giulia, con le atlete che percorreranno oltre mille chilometri in dieci tappe attraverso quattro Regioni.

Un evento che porterà in città circa 450 persone, tra cui le 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo che si contenderanno la Maglia rosa 2021. Il Giro d’Italia Donne sarà infatti in città domenica 4 luglio per la terza tappa Casale Monferrato – Ovada: 135 chilometri che prenderanno il via da piazza Castello per poi attraversare tutta la Provincia toccando Alessandria e Acqui Terme. Piazza Castello sarà la base operativa, da dove le atlete e le squadre si avvieranno alle 12.05, sfilando per le vie cittadine, al chilometro zero della tappa che sarà in Corso Manacorda.