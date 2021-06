Engas: “Sala stampa e trofei del PalaPregnolato intitolati a Paolo Sala”

Nel primo convivio post Covid del Panathlon Club Vercelli, che si è svolto presso il ristorante Borgo Antico di Borgovercelli, si è parlato di Hockey e dei successi dell'Engas Vercelli con la storica promozione in A1 e la vittoria della Coppa Italia di A2. Il direttore sportivo Alvise Racioppi e il presidente Gianni Torazzo hanno parlato con entusiasmo dei nuovi progetti per il futuro. Il momento più toccante della giornata è stato il ricordo al nostro Paolo Sala. A questo proposito i dirigenti dell'Engas hanno deciso di intitolare la sala stampa e la sala dei trofei del PalaPregnolato proprio a Paolo. In occasione del convio l’Engas ha annunciato inoltre di aver ingaggiato per la prossima stagione in A1 Massimo Tataranni, uno degli attaccanti più forti d'Italia, con i suoi 34 gol e 14 assist, acquisto che si va ad aggiungere a quelli di Matteo Zucchetti, Cosimo Mattugini e Mattia Verona. L'Engas si prepara quindi a un campionato ambizioso e a regalare agli appassionati vercellesi un'altra stagione di emozioni e speriamo ancor più ricca di soddisfazioni.