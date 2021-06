Stamperia Alicese, la B si allontana: gara 1 al Fenera Chieri '76

Nella gara di andata della finale per il salto di categoria in serie B nazionale, la Pallavolo Santhià, ieri sera, alla palestra Comunale di Santhià cede il passo al Fenera Chieri’76 che con una bella prestazione batte la Stamperia Alicese con un perentorio 0-3 mettendo una seria ipoteca al passaggio nella serie superiore. Gara di ritorno mercoledì prossimo 23 giugno al Palafenera in quei di Chieri con fischio d’inizio alle ore 21, per una partita, che, salvo miracoli, vedrà scrivere il nome dei torinesi sull’albo dei vincitori regionali ed la loro promozione in serie B. Quella di ieri sera è stata una gara quasi a senso unico, i padroni di casa della Pallavolo Santhià sono scesi in campo contratti, ed hanno subito il gioco dei più esperti torinesi, un gap seppur minimo ma percepibile. “I nostri avversari di eri sera sono dei veterani con molti di loro provenienti da campionati superiori – dichiara il team manager Enrico Salto – la somma dei loro anni di chi è sceso in campo è il triplo del totale dei nostri ragazzi e questo la dice lunga, bravi loro” . I parziali dei set 19-25, 18-25 e 20-15 lasciano poco spazio alla cronaca della gara e lasciano presagire che anche la gara di ritorno sarà a senso unico salvo miracoli ed una loro deblacle in toto a cui si sommerebbe un nostra prestazione da manuale. I santhiatesi sanno che sarà dura, “Ma non ci arrenderemo facilmente, ora li conosciamo e proveremo ad allungare la finale alla terza gara”.