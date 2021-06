My Glass: il sogno si infrange al golden set

"Golden-set" fatale per la formazione Under 13 sponsorizzata “My Glass” ed allenata dal duo Laura Agostinoni – Simone Formaggio, che lo scorso sabato, dopo essersi aggiudicata per 2 a 1, stesso punteggio dell'andata, la gara contro l'Alessandria Volley, ha dovuto alzare bandiera bianca all'ulteriore set decisivo, perso 15 a 8, che ha estromesso le vercellesi dalla finalissima. “È stata comunque una stagione positiva per questo gruppo – fa sapere Agostinoni - che è affiatato e pieno di buona volontà. E’ mancata solo quella sana cattiveria agonistica che arriverà con il tempo. Vorrei ringraziare la Società per avermi permesso di allenare sempre in maniera ottimale, anche in questa situazione di pandemia, le dirigenti delle categorie under 13 e under 15 che sono sempre state di grande aiuto, le famiglie che ci hanno sempre accompagnato in questo percorso e i miei collaboratori Simone, Zoe, Serena e Blanca che si sono prodigati in ogni modo per far migliorare le nostre bimbe. Un doveroso grazie a tutti i nostri sostenitori – conclude - ed alle ragazze di questo gruppo, che stanno crescendo insieme dal minivolley e questo rende la loro unione importante anche al di fuori della palestra”. Le protagoniste sono state: Giulia Ippolito, Matilde Ruffilli, Martina Rrucaj, Carlotta Ruffilli, Gaia Cerutti, Agnese Caricati, Laura Vercellone, Noemi Pergola, Emma Maestrelli, Lara Carpani, Polin Lamaj e Sofia Pessetti.