Eccellenza: regalo dell’Lg Trino, ma il Borgo fa harakiri

RG Ticino e La Biellese si giocheranno la Serie D allo spareggio domenica 27 giugno. Delusione per il Borgovercelli che perde in casa 3-2 contro il Lucento e vede sfumare lo spareggio contro La Biellese che a Trino ha pareggiato 2-2 con la LG Trino.

Nel girone A di Eccellenza si è giocata l’undicesima e ultima giornata.

Al "Roberto Picco" pari tra LG Trino e La Biellese, 2-2.

Mister Roberto Gioia ha schierato La LG Trino con Dinaro, Albino, Bytyci (dal 60' Veliu, dal 78' Moracchiato), Bussi, Baggio, Francia, Roncarolo, Birolo, Zannotti (dall'83' Troplini), Bissacco, Battista, A disposizione (Berruti, Pane, Bouchefra, Misbah, Giarola).

Subito in vantaggio La Biellese con Artiglia al 2’, pareggio di Bissacco su rigore al 10’, vantaggio trinese al 52' con Bussi e pari di Kambo al 75'.

Espulso Agnesina tra i biellesi.

Sfuma all'"Aldo Vigino" il sogno spareggio per il Borgovercelli sconfitto 2-3 dal Lucento. Vantaggio siglato da Russo al 3', pari di Clori al 35' ma vercellesi ancora avanti al 46' del primo tempo con Rossi. Al 79' e all'80' la doppietta vincente di Sbriccoli per il Lucento.

Mister Gregory Moretto ha schierato il Borgovercelli con Cantele, Premoli (dall'87' Cicogna), Gnemmi (dal 71' Negretti), Frascoia, Canino, Graziano, Secci, Meo Defilippi, Rossi (dal 79' N. Petrillo), Rognone, Russo. A disposizione (Silva, Miglietta, Biano, Gado, Verbano, Gallace).

Gli altri risultati: Pro Eureka-Borgaro 1-3; Aygreville-Oleggio 1-1; Atletico Torino-Dufour Varallo 4-1.

La classifica: RG Ticino e La Biellese 23 punti; Borgovercelli 20; LG Trino, Aygreville e Borgaro 16; Pro Eureka 13; Oleggio 11; Lucento 8; Atletico Torino 6; Dufour Varallo 2.