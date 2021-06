Arriva Massimo Tataranni, attaccante di punta del panorama italiano

Colpo di mercato dell'Engas Hockey Vercelli, che ha chiuso per il cannoniere Massimo Tataranni. Classe 1978, proveniente dal Montebello Hockey, il giocatore di Matera è uno degli attaccanti di punta del panorama italiano. Già nazionale Azzurro, Tataranni è il quarto nuovo acquisto dei nerogialloverdi in vista del prossimo campionato di Serie A1, che i vercellesi affronteranno da neo promossi. Nell'ultima stagione con il Montebello, in A1, il bomber ha segnato 34 gol in campionato e 3 nei playoff. Un innesto di qualità quindi per il tecnico Sergi Punset, ma la campagna acquisti dell'Engas potrebbe anche proseguire nel caso in cui si presentasse un'occasione dal mercato estero.

Intanto l'Hockey Vercelli ha inoltrato richiesta al Comune per intitolare la sala stampa del PalaPregnolato a Paolo Sala, storico redattore sportivo de La Sesia e appassionato della disciplina. "Abbiamo proposto questa iniziativa e siamo sicuri che anche le altre società che utilizzano la struttura (Hockey Club Amatori Vercelli e Skating Vercelli) saranno d'accordo", spiegano dalla dirigenza.