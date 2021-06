Open Day Livorno Ferraris al Bigando

Si svolgerà sabato prossimo, 19 giugno, l'open day del Livorno Ferraris del presidente Rocco Cafarelli. L'appuntamento, promosso dalla società che dal 1° luglio sarà affiliata Torino F.C. Academy, è al campo sportivo "Bigando". Dalle 10 alle 12 l'open day sarà per i giovani nati dal 2009 al 2016, dalle 15 alle 17 per quelli nati dal 2003 al 2008.

Saranno presenti istruttori qualificati e preparatori atletici professionisti. La chicca riguarda i portieri con la presenza di Domenico Doardo, ex Nazionale Under 21, Torino e Genoa.

Per informazioni è possibile contattare Antonio Canato al 338/1671064, Dario Uscello al 347/5438678, Andrea Tomatis al 339/1018808.

Al termine delle prove la società omaggerà tutti i ragazzi con un gadget celebrativo della giornata.