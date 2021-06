La Stamperia Alicese vola in finale regionale

E’ finale! La Pallavolo Santhià Stamperia Alicese ieri sera ha strappato il pass per la finale regionale di serie C per il passaggio in serie B nazionale battendo alla comunale la formazione della Scuola Pallavolo Biellese per 3-1 con i parziali di 20-25, 25-16, 26-24 e 25-17. Una gara vera, piena di sorprese e ribaltamenti che hanno tenuti tutti con il fiato sospeso sino al fischio finale, una partita degna dove le due formazioni si giocavano il passaggio al turno finale per la promozione. La spuntata la squadra di casa, seppur senza pubblico sfruttando il fattore campo mettendo sul parquet la grinta giusta nel momento più critico della partita. Nel primo set i biellesi partono con il piglio giusto e mettono in crisi Salussolia e soci, si portano avanti 17-21 ed amministrano il gioco sino al 20-25 finale. Nel secondo parziale si rivede una Stamperia Alicese che non vuole mollare, i ragazzi di Cristiano Giribuola alzano l’asticella e mettono alle corde la Scuola Pallavolo Biellese piazzando parziali di tutto rispetto dal 16-10 al 21-13 sino alla chiusura del set 25-16. Tutto da rifare con le squadre in perfetta parità, al Santhià serve un punto mentre per i biellesi per qualificarsi devono vincere a obbligatoriamente e puntare alla vittoria netta da tre punti. Il terzo parziale è quello decisivo, se il Santhià lo fa suo festeggia in anticipo, se lo vince il Biella si rimanda la sentenza. Si gioca contratti, il Biella mette in campo l’anima e si porta avanti 4-8, il Santhià tenta di accorciare le distanze 13-16 ma sono gli ospiti che allungano decisamente come nel primo set sino al 17-21, inaspettatamente la Stamperia Alicese reagisce e palla su palla raggiunge i biellesi sul 23-23, si sta giocando una pallavolo di alto livello, la Scuola Pallavolo Biellese non vuole mollare, la Pallavolo Santhià non vuole cedere, il punteggio è quello vietato ai deboli di cuore, 24-24 ma è il Santhià che trova la zampata vincente e chiudere 26-24 il set che da la certezza della finale. I ragazzi di Santhià entrano in campo e festeggiano, gli arbitri riportano il tutto alla normalità per far giocare il quarto set, un parziale dove in campo, per entrambe le squadre, sfilano e trovano spazio le seconde linee, una formalità che vede la Stamperia Alicese prevalere per 25-17 e chiuder la partita sul 3-1. Ora la finale contro la formazione del Fenera Chieri76, al meglio delle tre gare, si inizia sabato prossimo proprio alla comunale, alle 20.30 e questa volta il pubblico può entrare con i dovuti protocolli imposti, sarà un pubblico ridotto ma che potrà finalmente vedere all’opera questa squadra che in questo campionato non ha ancora perso.