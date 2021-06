I Rices chiudono al quinto posto

Niente da fare. I Rices non riescono a interrompere la serie negativa: vince il Chivasso 72-64 lasciando ai vercellesi il 5^ posto finale. Si gioca a Crescentino una partita che non ha nulla da dire in merito alla classifica. L’agonismo non manca, d’altronde la rivalità si fa sentire, le sfide con i chivassesi sono storiche, l’ultima risolta da Morello nel campionato 2019-20, negli ultimi secondi. Domina l’equilibrio (10’ 24-21), anche se sono i padroni di casa a condurre, merito dell’ex Cambursano (16 punti), a cui risponde Morello (20’ 40-38). Come un regola non scritta il 3^ quarto è impervio per i bicciolani, Chivasso trova nei tiri dalla distanza l’arma in più e costruisce un solco importante (30’ 61-48). La reazione dei Rices arriva, costituisce un recupero parziale che tuttavia non riesce a ribaltare il risultato. La stagione si chiude con 4 vittorie e 8 sconfitte. Al di là dei numeri era importante tornare in campo ed i Rices lo hanno fatto con professionalità e impegno. Tabellino: Gagnone 5, Agoglia, Morello 17, Giordano 2, Raise 10, Liberali 3, Reiser 4, Cattaneo, Giromini 7, Vercellone 2, Martinotti 9, Ghezzi 5. All. Galdi.