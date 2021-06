Eccellenza: il Borgovercelli riapre ufficialmente il campionato

Il Borgovercelli ha ufficialmente riaperto il campionato. Vincendo per 2-1 in casa della RG Ticino nella decima giornata del girone A di Eccellenza, i borghini si sono rimessi in gioco per il primo posto finale. Vittoria netta per la LG Trino che si è imposta per 3-1 in casa della Dufour Varallo.

Il big match era quello del “Beretta – Muttini” dove si affrontavano la capolista RG Ticino e il Borgovercelli terzo in classifica. Ad entrambe serviva solo la vittoria: per blindare il primo posto e vincere il campionato per i novaresi, per tornare in gioco i vercellesi. Ora, a novanta minuti dalla fine, tutto è possibile per il salto in Serie D. Il Borgovercelli, terzo, ospiterà il Lucento, La Biellese, seconda, farà visita alla LG Trino, mentre la RG Ticino, prima, osserverà il proprio turno di riposo. I novaresi per salire direttamente in Serie D devono sperare nella sconfitta dei biellesi e che il Borgovercelli non vinca. La Biellese dal canto suo in caso di vittoria conquisterà il campionato e l’accesso alla D. Se i biellesi invece perderanno a Trino e il Borgovercelli vincerà, ci sarà lo spareggio tra vercellesi e RG Ticino. Infine, se La Biellese pareggiasse a Trino e il Borgovercelli vincesse, si avrebbe un arrivo a quota 23 punti delle due formazioni con la RG Ticino: la classifica avulsa vedrebbe La Biellese a 4 punti, Borgovercelli a 3 e RG Ticino a 1, arrivando allo spareggio tra La Biellese e Borgovercelli per salire in D.

Al “Beretta – Muttini” mister Gregory Moretto ha schierato il Borgovercelli con Cantele, Premoli, Gnemmi (dal 78’ Negretti), Frascoia (dal 63’ Biano), Canino, Graziano, Secci (dal 90’ Miglietta), Meo Defilippi, Rossi, Rognone (dal 63’ Gallace), Russo. A disposizione (Bonassi, Cicogna, Verbano, Gado, N. Petrillo). I gol: vantaggio novarese siglato da Colombo al 46’, pareggio di Rognone al 57’, gol vittoria per il Borgovercelli siglato da Meo Defilippi al 72’. Espulso Sorrentino della RG Ticino al 91’.

Si conferma al quarto posto la LG Trino che al “Bacci” ha superato la Dufour Varallo per 3-1: al 10’ Bissacco ha portato in vantaggio i trinesi, raddoppio al 50’ con autorete di Bruno, terza rete trinese di Ferrari al 69’, in gol per la Dufour Repossini all’86’. Espulso l’allenatore della Dufour Stefano Cesano al 72’. Mister Roberto Gioia ha schierato la LG Trino con Dinaro, Albino, Bytyci (dal 49’ Battista), Bussi, Baggio, Francia (dal 70’ Bouchefra), Misbah (dal 49’ Veliu), Birolo, Ferrari, Bissacco (dal 65’ Moracchiato), Roncarolo (dal 49’ Troplini). A disposizione (Berruti, Pane, Zannotti, Coppola).

Gli altri risultati: Borgaro-Atletico Torino 2-1; Oleggio-Pro Eureka 0-2; Lucento-Aygreville 1-2. Riposava La Biellese. La classifica: RG Ticino 23 punti; La Biellese 22; Borgovercelli 20; LG Trino e Aygreville 15; Pro Eureka e Borgaro 13 Oleggio 10; Lucento 5; Atletico Torino 3; Dufour Varallo 2.