Tie break vincente per la Mokaor

Vittoria al quinto set per la Mokaor Vercelli che espugna il parquet del Venaria Real Volley e chiude a quota 8 punti la seconda fase di campionato di Serie C di pallavolo femminile.

"Sono soddisfatto perché abbiamo fatto ruotare tutte le giovani e nel corso della gara sono emerse delle cose sicuramente positive - dichiara l'allenatore della Mokaor Luca Gherardi - Con un pizzico di attenzione maggiore il risultato poteva essere più netto, ma va bene così. Ora assieme alla società programmeremo la prossima stagione".

Partono meglio le pallavoliste vercellesi, che prima si aggiudicano la frazione iniziale (25-22) e successivamente bissano (25-20). Sotto per due a zero però le padrone di casa non si danno per vinte e riescono prima a ridurre le distanze aggiudicandosi il terzo set (26-24), poi a conquistare la quarta frazione (25-21) e portare la gara al quinto periodo. Al tie break sono però le vercellesi di "patron" Roberto Borrini che ritrovano il bandolo della matassa e si aggiudicano la sfida (15-9).

